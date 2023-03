Giv folk deres faglighed tilbage, og slank det offentlige: Det er jer, der har kørt Danmark af sporet

Forleden blev en 98-årig kvinde på min egn sendt hjem fra sygehuset med brækkede ribben og smerter. Ventelisterne var for lange til, at et plejehjem kunne være et realistisk alternativ til gården, hvor hun bor alene. Og sygehuset havde brug for sengen til en anden patient. Den 98-årige blev derefter hjemmeplejens ansvar – indtil smerterne et par dage senere var så uudholdelige, at man ikke kunne tage ansvaret.