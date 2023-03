I bruger vores penge med alt for let hånd

Nu er store bededag forsvundet. Angiveligt skaffer regeringen og Det Radikale Venstre statskassen yderligere 3,5 mia. kr. Men var det nu nødvendigt at afskaffe helligdagen under påskud af, at man skulle bruge flere penge, end de 1.200 mia. kr., der årligt opkræves og bruges?

Lige uden for skattevæsnets dør ligger der 150 mia. kr., som borgerne skylder det offentlige. Hvorfor er der ingen, der har tænkt på at skaffe finansieringen af forsvaret ved at åbne døren, bukke sig ned og tage 3,5 mia. kr. af de 150 mia. kr., der ligger der som gæld? Skat kan tilsyneladende ikke selv finde ud af det, men man kunne jo bede et inkassobureau om at skaffe de 3,5 mia. kr.