Pegefingeren i debatspalterne

Jeg er egentlig ganske tilfreds med Jyllands-Posten. Avisen repræsenterer et varieret udbud af meninger. Ikke så meget i den daglige journalistik, men på debatsiderne går det mere livligt til. Lederne er, som de nu skal være. Hvis man læser dem for tit, virker de lidt sløvende på ens temperament. Jeg kommer mere i et ironisk mode ved konstateringen af, at alt er ved det gamle.