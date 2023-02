Danske butikker er hundefjendtlige

Restauranter siger ofte, at veterinærmyndighederne forbyder det – nej, det gør de ikke, det er helt op til restauratøren – og selvfølgelig skal man have helt styr på sin hund.

De problemer oplever vi slet ikke i udlandet, hvor vi kan have hund med overalt, og tilmed bydes den velkommen med vandskåle. I sommer rejste vi i Tyskland, Østrig og Italien – med hund. Det var så skønt at føle sig velkommen overalt, og at overnatning heller ikke var et problem. Danske butikker, hoteller og restauranter halter bare bagefter.