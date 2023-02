Hold slettelakken fra kulturen

Ord som ”tyk” bliver fjernet fra en række børnebøger. Børn – såvel som voksne – skal ikke føle sig forkerte af at læse bøgerne. Som mennesker har vi godt af at blive provokerede. Vi skal ikke skrive historier om for at imødekomme nutidens sårede følelser. Vi skal ikke redigere og censurere den kunst, der provokerer os. At nogle vælger at identificere sig selv som ofre, skal på ingen måde være kulturens rettesnor. Og hvis man kan føle sig ramt af at læse ordet ”tyk” i en børnebog, så er det nok mere en salat og en løbetur, man har brug for end censur.