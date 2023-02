Folketingets Ombudsmand har nu modtaget en klage fra mig over, at Den Uafhængige Politianklagemyndighed (DUP) har afvist at undersøge, om chefen for PET, Finn Borch Andersen, overtrådte loven, da han angiveligt videregav intime detaljer om den suspenderede FE-chef Lars Findsens private sexliv til flere partiledere. Det var oplysninger, som stammede