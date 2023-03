Udenlandsk arbejdskraft er unødvendig

Hvad har almindelige danskere egentlig ud af, at Dansk Industri og Dansk Erhverv nu har presset regeringen til at åbne sluserne for udenlandsk arbejdskraft? Bliver vi lykkeligere af, at erhvervslivet nu kan buldre derudad og fylde landet op med flere industribygninger og erhvervskøretøjer? Når vi nu for længst har opnået den ønskede fulde beskæftigelse og overskud på betalingsbalancen, så er yderligere vækst vel mest til gavn for arbejdsgiverne. Især nu, når Folketinget snart sænker beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, så hr. og fru Jensen skal til at konkurrere med kinesere og indere om jobbene.