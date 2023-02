Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

25/02/2023 KL. 20:10

Krigen i Ukraine er den tredje verdenskrig, som Vesten må og skal vinde

Under en europæisk betragtning er Ukraine den vestlige civilisations forreste frontlinje, skriver Per Nyholm. Krigen skal vindes med det for øje, at Ukraines fortsatte eksistens garanterer Europas østflanke.