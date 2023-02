Mikkel Bjørn er på flugt fra retsstaten

Men der er ikke fri leg for medlemmerne af Indfødsretsudvalget: Dels har Danmark forpligtet sig til at overholde statsborgerskabskonventionen, hvor det er ulovligt at lægge vægt på religion eller oprindelsesland. Dels har Højesteret i eksempelvis Tvind-dommen fastslået, at særlove er grundlovsstridige. Afgørelsen betød, at Tvind-skolerne fremover ville få mulighed for på lige fod med andre skoler at søge om tilskud efter lovgivningens almindelige regler. Der skal være lige vilkår og ikke ulovlige og usaglige hensyn. Og det er netop humlen: Vi bør ikke acceptere, at Mikkel Bjørn stemmer nej til ansøgere, som er muslimer. Tilsvarende er det eksempelvis oplagt, at der ikke kan være folketingsmedlemmer, som eksempelvis i et udvalg giver afslag på fradragsret til muslimsk ejede virksomheder.