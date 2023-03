Fri os for Jalving som selvbestaltet moralpoliti

Danmark har fået sit helt eget iranske moralpoliti. Det hedder Mikael Jalving. I Iran kæmper kvinder og mænd i disse måneder med livet som indsats for friheden. Særligt for kvinders frihed. Heriblandt også den erotiske frihed: retten til at klæde sig, som man vil, retten til at lade håret være uden tørklæde, retten til at kysse sin elskede