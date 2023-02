Er det slet og ret uduelighed i Forsvaret?

Regeringen har besluttet at donere de nyindkøbte Caesar-artillerisystemer til Ukraine. Fint nok. Som erstatning ville man vel så tro, at man bestilte en ny forsyning hos vores Nato-partnere Frankrig og Tjekkiet. Caesar-systemerne var under levering, så man må formode, at der allerede var personel i Forsvaret, der var under uddannelse i at betjene systemerne.

Men nej, i nattens mulm og mørke beslutter nogen, at Caesar-systemerne skal erstattes af artilleri fra den kontroversielle israelske våbenproducent Elbit Systems.