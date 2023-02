Her går det skidt, send flere penge

»Det kan ikke afvises, at det vil kræve offentlige investeringer at øge lærerbidraget.« Sådan skriver formanden for De Økonomiske Råd og formanden for Danmarks Lærerforening i en kronik 4/2. Og hvad skulle lærernes formand ellers skrive? Danmarks Lærerforening er først og fremmest en fagforening, der ligesom andre fagforeninger arbejder for højere løn og kortere arbejdstid til medlemmerne. Vi, der er gamle nok, mindes for ca. 25 år siden, hvor folkeskolen for første gang deltog i en OECD-læseundersøgelse. Læsefærdighederne i 3. klasse blev afsløret som nær bunden på niveau med bananrepublikker. Det var dengang, hvor lærerforeningen i årevis havde markedsført sig med ”Danmark har verdens bedste grundskole”, altså verdens bedste lærere. Det var samtidig dengang, hvor folkeskolen var den grundskole i verden, som fik den højeste offentlige betaling pr. elev.