Jeg vil se Barnaby, ikke Ritt Bjerregaard

Jeg kan forstå, at man reserverer eftermiddagene på DR1, når landet er i krise, men at bisættelsen af en meget eks-socialdemokratisk minister skal rydde hele sendefladen, kan jeg simpelthen ikke fatte. Eftermiddagskrimierne er vigtige for min mentale sundhed med afslapning og drinks og kulturelle input fra de engelske landsbyer, så hold fingrene fra Barnaby m.m. Jeg kan ikke huske, hvad man gjorde, da Henning Christophersen døde. Jeg tvivler på, at der var rullet det store apparat ud, selvom han var manden, der sikrede, at vi i dag har en stabil valuta, og at Danmarks økonomi er i eliten af økonomier i Europa. Ritt Bjerregaard var karismatisk og en provo, men hun har ikke været med til at sikre Danmark som en økonomisk tryg nation.