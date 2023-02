Regeringen skulle skamme sig

Regeringen er den udøvende magt og skal føre de love og beslutninger, som Folketinget vedtager, ud i livet og sørge for, at de bliver overholdt. Når man henviser til det, kunne man godt foranlediges til at tro, at man boede i et østeuropæisk land eller England efter brexit, for det kniber grotesk med at leve op til lovgivningen for offentlig