Organdonation er en gave, ikke et diktat

Man kan da ikke i et moderne, sekulariseret samfund med et pennestrøg diktere, at et menneskes organer tilhører staten, medmindre den enkelte har meldt fra (men altså ikke meldt til!).

Organdonation er en gave givet af et autonomt menneske, der rent undtagelsesvist i sit hjertes godhed vælger at bortgive et organ til en værdig modtager.