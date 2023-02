Vi taler meget om, at vi skal tale mere om døden, og dog tøver vi.

Vi ved, det er et vilkår, og vi ved, at de fleste af os kommer til at miste nogen, vi har kær. Vi pynter os med, at vi er blevet bedre til at tale om døden og dermed sorgen. Men det er lånte fjer, vi her pynter os med, for vi er kun blevet bedre til at tale