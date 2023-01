Hele FE-sagen er ikke alene en tragedie, men også et morads uden lige. En suppedas, der efterlader én med indtrykket af, at nogen forsøger at skjule magtmisbrug ved en ekstrem hemmeligholdelse fra de involverede myndigheders side.

Til trods for at mange nu ved, at sagen smuldrer mere og mere og efterhånden er reduceret til