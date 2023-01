Må jeg være fri! Tvangsfjernelse af store bededag er ikke en tjeneste, Jeppe Søe

I samme seance fremfører Jeppe Søe, at han ”oprigtigt ikke mener”, at det at fjerne store bededag er et angreb på den danske model. Men så synes jeg, han skal prøve at læse regeringens eget lovforslag. Der står det sort på hvidt på side 8, at ”Den foreslåede lov ændrer i de kollektive overenskomster…”. I hele lovteksten frem til da beskrives i øvrigt, hvordan der for store bededag i dag findes aftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere om særlige vilkår for eksempelvis tillæg og frihed på store bededag. Der er tale om en myriade af aftaler i et væld af overenskomster. Alt det kan ikke bare fjernes med et pennestrøg.

En løsning på problemet kalder på en trepartsforhandling, men vi er gang på gang blevet afvist. Det er baggrunden for, at fagbevægelsen nu har startet en underskriftsindsamling for alle danskere, som vil bevare bededagen. Og det er baggrunden for, at vi anmoder om en folkeafstemning. Dertil er vi nået.