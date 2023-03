Forsvarsbidrag er den rette løsning

Thorning-regeringen lovede i 2014 Nato at bruge 2 pct. af bnp på forsvaret efter 20 år, og vi bruger stadig kun 1,39 pct. Senest har ”vi” kun lovet at nå målet i 2030 – ikke noget at råbe hurra for i lyset af Putins seneste aggressioner.

I 1962-63, da jeg aftjente 24 måneders værnepligt (tvungen tjeneste som sergent – de meniges