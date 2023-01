Specialkonsulent Christian Mogensen siger i JP 17/1, at »vi kan være nervøse for, at manosfæren kan skubbe til den politiske agenda og de sociale normer for køn, og at en kontroversiel bevægelse af mænd ser feminismens indtog i samfundet som et angreb på manden«. Hvorfor er det kontroversielt, at manosfæren tager afstand fra feminismen?