Oppositionen optræder ynkeligt i sagen om bededag

Flertalsregeringen har nu fremsat sit lovforslag om afskaffelse af store bededag, og det skal gå stærkt. At afskaffe en helligdag på den måde, regeringen vil gøre det, er dog ingen lille sag, for den er et anslag både mod folkekirken og den danske arbejdsmarkedsmodel. Dertil er begrundelsen for lovforslaget dårligt underbygget både teologisk