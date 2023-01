Hvem mister mest? Mens flere tusinde soldater og civile mister livet på grund af krigen i Ukraine, klynker prins Joachim over, at hans fire børn ved årsskiftet mistede deres prinse- og prinsessetitler. De fleste mener dog nok, at tabet er større og uerstatteligt for de mennesker, der mister deres kære på slagmarken.

Prins Joachim