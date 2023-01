Antallet af kongehuse, der er i problemer, vokser. Mængden af sager i de svenske, engelske, danske, norske, hollandske og spanske kongehuse, for nu at nævne nogle, har i de seneste par år været betydelig. Jo flere mediesager, desto værre. Hvis familieskærmydsler kommer til at skygge for monarkiets forpligtelser, går det galt.