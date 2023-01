I Estland handler alt om krigen i Ukraine

Det er skæbnens ironi, at den 24. februar samtidig er Estlands nationaldag. Sidste år, på dagen for Ruslands invasion, fejrede Estland 104-året for landets uafhængighedserklæring.

Estland har siden annekteringen af Krim i 2014 igen og igen advaret om russiske imperiedrømme i forhold til nabolandene, ikke mindst de tidligere dele af Sovjetunionen som de baltiske lande.

De estiske advarsler tog til i styrke under den russiske troppeopbygning langs grænsen til Ukraine i slutningen af 2021 og starten af 2022. Alligevel kom invasionen som et chok for mange estere. Synet af de russiske angrebsstyrker vakte minder om Sovjetunionens ulovlige besættelse af Estland under Anden Verdenskrig.