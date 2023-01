Den nye regering har et anstrengt forhold til loven

Statsminister Mette Frederiksen har misbrugt sin magt og position som den, der kunne gøre Jakob Ellemann og Lars Løkke til ministre, ved at få både Ellemann og Løkke til at svigte deres helt klare valgløfte om at stemme for, at Folketinget bad uafhængige jurister om at foretage en grundig vurdering af Mette Frederiksens rolle i minksagen.