Midterregeringen skal bevise, at den er sin pris værd

I 2019 nåede Lars Løkke frem til, at fløj-indflydelse er skidt for landet, og ville samle V og S for at undgå det. Men blev afvist af Mette Frederiksen, der ville have en ren S-regering. For hun havde set DF vokse på socialdemokraternes bekostning med næsten samme politik – bortset fra at DF delte en folkelig frygt for ustyret indvandring.