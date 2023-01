De europæiske monarkier er en mageløs demokratisk triumf 

Det var på Ritzau her ved nytårstide, at jeg lige blev mindet om det – for jeg vidste det jo godt på forhånd: De europæiske konstitutionelle monarkier er, når det gælder demokrati, en mageløs triumf!

Ritzau listede op, at der i Europa er syv kongehuse og tre fyrstendømmer. Og for dem, der skulle have glemt det, så kommer de