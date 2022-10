Ifølge JP vil elselskaberne gøre det dyrere at bruge strøm mellem kl. 17-21. For at motivere os til at flytte strømforbruget. Hos Radius kommer det til at koste 1,91 kr. pr. kWh bare at få strømmen frem til stikkontakten. Plus elpris, afgifter og moms oveni.

Undskyld: Men hvad har skrivebordsgeneralerne i elsektoren tænkt sig?