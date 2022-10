Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

20/10/2022

150.000 djøf'ere er helt på Månen

Der er brug for, at man fra politisk hold tør udvise tillid til ledernes og medarbejdernes faglighed og sunde fornuft. I stedet for at politikerne i Folketinget udstikker stadig flere detaljerede manualer.