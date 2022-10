Hold nu de arme stille

De store armbevægelser ses især i TV 2’s nyhedsudsendelser. Nyhedsværters arme, der slås ud. Det talte skal illustreres. Godt, at studiet er rummeligt, for armbevægelser og pegefingre fylder godt! Bag nyhedsværten forekommer der et kort. Mariupol står der med store bogstaver. Let at læse. Der bliver ikke bare peget på det, men prikket på