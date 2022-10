En mand uden en plan

Mange har forsøgt at sætte ord på Putins sjæl og handlinger. Forleden genhørte jeg den gamle Beatles -klassiker ”Nowhere Man” fra 1965, hvis lyrik er meget aktuel i den nuværende krig og krise: “He’s a real nowhere man – Sitting in his nowhere land – Making all his nowhere plans for nobody – Doesn’t have a point of view – Knows not where