MitID er designet til at fejle

Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark påstår i JP 2/10, at »MitID er en investering i din sikkerhed«. Faktum er desværre det stik modsatte. MitID er allerede en fiasko, fordi det netop ikke investerer i borgernes sikkerhed. MitID er bare en dårlig SSO-model (Single Sign On), som stripper borgerne for al kontrol over nøgler. MitID er jo