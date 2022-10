Dronningen har tilkendegivet, at hendes beslutning om at degradere prins Joachims børn er dikteret af ønsket om at modernisere kongehuset – åbenbart ved at reducere antallet af royale titler og til gengæld indføre nye, lavere titler, der – lidt pudsigt – refererer til Frankrig, hvor der vist ikke er uddelt adelige titler siden kejser Napoleon