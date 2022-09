Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

13/09/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Inger Støjbergs besparelser rammer vores lokale fællesskaber langt fra København

Vi har ikke brug for, at Danmark bliver splittet mere op i store og små byer – øst og vest. Vi har brug for, at der er oplevelser, der samler os.