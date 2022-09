Inger Støjberg har foreslået at øge befordringsfradraget for folk i Danmarks yderområder, hvor man har langt til arbejde. Pengene skal bl.a. komme fra kulturstøtten. Det er faldet forfatteren Carsten Jensen for brystet. Han, Jytte Abildstrøm samt en lang række såkaldte prominente kunstnere modtager en månedlig livslang check for deres ufattelige