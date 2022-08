For at hjælpe 350.000 nødstedte husejere med gasfyr har regeringen valgt at betale hver især 6.000 kr. i varmestøtte. Men det reelle tal for modtagelse af denne ekstra pengegave er nærmere hele godt 410.000 husejere. Omkring 60.000 husejere har nemlig skrottet gasfyret, men uden at orientere de respektive kommuners BBR-kontor.