Læger: Væk med bureaukrati og lange ventetider i klagesager

Patientklagesystemet er kompliceret, sagsbehandlingstiden er for lang, og det er svært at gennemskue processerne for både patienter og læger. Læg hertil, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 var 14-16 måneder alt efter typen af klage. Det er uacceptabelt lang tid at vente på klarhed over et hændelsesforløb og ikke mindst afklaring