En tidligere ansat i FE, der var sigtet og fængslet efter landsforræderiparagraffen i straffelovens paragraf 109 slipper for tiltale. Sagen kunne ikke holde. Et eklatant nederlag til de, der bestemte, at der skulle rejse sigtelser. En cadeau til en besindig anklagemyndighed. Og en bekræftelse af min tese om, at der er udvist en elendig sagsbehandling, der har skadet mere, end den har gavnet