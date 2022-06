20/06/2022 KL. 09:00

Danmark bør droppe sin enegang og glemme alt om Rwanda-planerne

Den 20. juni er FN’s flygtningedag – og det er en glimrende anledning til at opfordre de danske politikere og myndigheder til at håndtere flygtninge- og asylsøgerudfordringerne i et internationalt fællesskab i stedet for, at vi vil ordne det selv.