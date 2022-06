07/06/2022 KL. 08:30

For abonnenter

Nordsøens vindmølle-mekka kommer til at mangle faglært arbejdskraft

Der bliver gjort alt for lidt for at få flere unge faglærte, og det er en bombe under de storstilede planer om 150 ekstra gigawatt havvind i Nordsøen. For uden faglærte er der ingen grøn omstilling.