Historien viser det: Ukraine bliver en udmattelseskrig

Det amerikanske engagement i Vietnam demonstrerede på næsten uhyggelig vis det selvforstærkende i den proces, der blev sat i gang i det øjeblik, man først havde blandet sig aktivt. Først støttede man indirekte gennem militær bistand til Sydvietnam. Da det ikke var nok, kastede man amerikanske soldater ind i krigen, først en begrænset styrke, senere store styrker – og det, som i den forbindelse blev vigtigt, var de første amerikanske tab. Igen en parallel: Vestens engagement i Ukraine vokser gradvist med et perspektiv, som vækker bekymring: Hvad sker der, i det øjeblik f.eks. et større antal amerikanske eller britiske frivillige mister livet?

Opinionen vil formentlig straks kræve en forstærket militær indsats, på et tidspunkt måske også udstationering af en ”mindre amerikansk indsatsstyrke”.

Præsident Putin har selv henvist til borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien i 1990’erne. USA og dets allierede blandede sig i denne konflikt med henvisning til behovet for humanitær intervention over for den serbiske aggression mod andre etniske grupper. Man gik så vidt som til at bombe Beograd. Putin bruger et lidt andet sprog, igen lidt mere utvetydigt, når han siger, at Rusland har engageret sig i en ”speciel militær operation” til forsvar for det russisktalende og russisk tænkende mindretal i Østukraine. Over for den tyske kansler kaldte Putin ligefrem den ukrainske adfærd i Østukraine for et ”folkemord”, hvilket har vakt indignation i Tyskland.

Historiske fortilfælde skal naturligvis behandles med omhu. Konteksten er oftest en anden. I dette tilfælde vil jeg pege på, at hvor 1960’ernes opinion nok var kritisk indstillet, så var tiderne samtidig gode; det var en velstandsperiode. I dag har vi at gøre med en ikke bare kritisk, men også vred og frustreret opinion, som er mærket af en alvorlig og i flere lande voksende økonomisk krise til dels affødt af Vestens egen sanktionspolitik og efterveerne af brexitkrisen og coronakrisen. Man mærker det i debatten, som er rå og aldeles unuanceret. Putin, som i sin nylige tale eksplicit taler dunder mod nynazismen og hylder veteraner fra Anden Verdenskrig, herunder vestlige!, kaldes rask væk for en ny Hitler, også i det Storbritannien, som førhen var Ruslands allierede i krigen mod Hitler. Det giver anledning til pessimisme med hensyn til mulighederne for at løse konflikten gennem forhandling.

Det sandsynlige er, at krigen vil fortsætte med et gradvist voksende amerikansk og europæisk engagement. Vi står formentlig over for en art militær-økonomisk udmattelseskrig, hvor den russiske økonomi langsomt nedslides, hvilket kan udløse desperate militære handlinger fra russisk side. Det er dog ingen given sag, eftersom den russiske befolkning er vant til afsavn og længe har indstillet sig på nye afsavn i form af vestlige sanktioner.