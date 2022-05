Jeg læste med forundring i JP 18/5, at Ritt Bjerregaard vil have lukket Herlufsholm. Med et pennestrøg skal den 457 år gamle traditionsrige og kulturbærende skole, der er ganske og aldeles unik i dansk sammenhæng, lukkes. Baggrunden er en tendentiøs TV 2-udsendelse, der forsøger at tegne et billede af en voldskultur på skolen.