Putin, stråmænd og den svimlende løgn

Under sin tale til årsdagen for Ruslands sejr over Nazityskland forklarede Putin, at krigen i Ukraine – eller rettere specialoperationen – i virkeligheden er en præventiv affære. Ukraine, med Vesten i ryggen, havde simpelthen planlagt at angribe Rusland. Hertil kan man spørge: Hvorfor får vi først det at vide nu over to måneder inde i krigen?