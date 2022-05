Kunstelite belønner hærværk med skatteborgernes penge

Kunstneren Katrine Dirckinck-Holmfeld har igen haft held til at forlænge sin karriere på skatteborgernes bekostning. Hun har netop fået 35.000 skattekroner af sine venner i Statens Kunstfond. Dem vil hun bruge på at fejre én af de få gange i sit liv, hvor nogen uden for Kunstakademiets mure lagde mærke til, at hun eksisterede.