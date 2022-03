Skal Syd- og Sønderjylland virkelig betale for en kulsort Kattegat-forbindelse?

Over 50.000 danskere har skrevet under på borgerforslaget om at gøre det gratis at køre over Storebælt. Og om kort tid vil transportministeren præsentere forundersøgelsen for den kommende Kattegat-forbindelse over Samsø. Broen vil være et af de største og dyreste anlægsprojekter i danmarkshistorien og udlede i omegnen af 2-3 mio. tons