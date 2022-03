Gør miljøproblem til klimagevinst

Stop for naturgasforbrug til produktion af det usunde sukker. Sukkerfabrikken på Lolland bør ændres til et biogasanlæg. I stedet for at lave sukker af roerne bør der laves biogas på roerne. De er velegnede til syltning, lagring og biogas/grøn energi. Det vil give en dobbelt gevinst på klimaregnskabet, når der lukkes for naturgasforbrug