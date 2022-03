09/03/2022 KL. 18:00

Det russiske folk er skyld i krigen. Men de er også løsningen

Vi må støtte de russere, der er parate til at gå imod deres regering. Det er dem, der må smide Putin på porten. Ukrainerne har brug for al den hjælp, de kan få, og noget af den hjælp vil komme fra russere – et folk, der på den ene side er sløvet af propaganda og korruption, men på den anden side godt ved, at der er noget galt.