26/02/2022 KL. 19:00

Klimaændringerne viser tænder i Danmark: Hvornår kommer den næste storm, som gør ondt?

I dag savner vi det videnskabelige overblik over, hvor meget klimaforandringerne puster til de storme, der kan blive kraftigere, hyppigere – og dermed dyrere for samfundet. Det er vigtigt at få skabt de faktabaserede vurderinger, der sætter os i stand til at forebygge rigtigt.