16/02/2022 KL. 07:15

Danmark bør retsforfølge Guantánamo-tortur

Med Danmarks kandidatur ​til en plads i FN’s Sikkerhedsråd kan man vel næppe forestille sig et bedre og mere kvalificerende initiativ end et dansk initiativ til et retsopgør om ansvaret for tortur i Guantánamo-lejren.