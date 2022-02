I december 2021 blev en psykolog idømt tre måneders ubetinget fængsel, fordi han havde udnyttet en klients sårbarhed til at have en seksuel relation med hende.

Havde psykologen været præst, var han højst sandsynligt ikke blevet dømt og kunne beholde kjole og krave. For mens der er klare regler for, at psykologer, læger og fysioterapeuter ikke må have sex med deres patienter, er der ingen regler, når det kommer til folkekirkens præster.